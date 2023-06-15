Україна продовжує наступати на трьох напрямках

Українські сили продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох напрямках, і 14 червня досягли успіхів.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначили, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила 14 червня про просування українських військ на 200-500 метрів на неуточнених дільницях Бахмутського фронту та на 300-350 метрів на неуточнених дільницях Запорізького напрямку.

Крім того, російські блогери повідомляли, що українські війська продовжують контратаки на північно-західних, північно-східних та південно-західних околицях Бахмута.

Українські та російські джерела також повідомили, що бойові дії тривали на заході Донецької області, зокрема в районі Макарівки (безпосередньо на південь від Великої Новосілки) та на заході Запорізької області на південь від Оріхова.

Російські блогери припустили, що зливи та погана погода на півдні України, можливо, знизили темп українських атак, але Маляр наголосила, що погодні умови не завжди впливають на українські наступальні дії.

Речник українського угруповання військ «Таврійськ» Валерій Шершень зазначив, що українські сили на Запорізькому напрямку віддають пріоритет ударам по російських системах радіоелектронної боротьби (РЕБ), і ISW раніше оцінював, що російські можливості РЕБ мають вирішальне значення для ускладнення українських атак на цій ділянці фронту.