ЗСУ звільняють території на східному і південному напрямках – Міноборони

За минулі півтора тижні просування українських військ на східному напрямку склало більше 3 кілометрів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу в Military Media Center.

За її словами, на південному напрямку так само «поступово, але впевнено відбувається просування Збройних Сил України».

“Ворог здійснює там потужний опір, Сили оборони стикаються із суцільним мінуванням полів, із використанням дронів-камікадзе, із інтенсивними обстрілами”, – сказала Маляр.

Вона додала, що на Бахмутському напрямку ворог також підтягує резерви і «всіма силами намагається не допустити просування українських Сил оборони».

Разом з тим, українські захисники не дають ворогу реалізувати його плани, ворог не може просуватись і не може там ефективно стримувати ЗСУ.