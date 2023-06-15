Президенти Уганди та Єгипту відмовилися зустрічатися з Путіним

Глава Єгипту Абдул-Фаттах Халіл Ас-Сісі та президент Уганди Йовері Мусевені відмовилися їхати до Росії і зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним, якого вимагав заарештувати Міжнародний кримінальний суд.

Про це повідомляють угандійська газета Daily Monitor та ТАСС.

Йовері Мусевені мав прилетіти до Санкт-Петербурга після завершення Петербурзького економічного форуму (ПМЕФ) для участі у мирній місії лідерів африканських держав. Однак, як пише видання, 7 червня він захворів на COVID-19 і перебуває на самоізоляції. Замість себе він відправить до Санкт-Петербурга представника з особливих доручень, екс-прем’єр-міністра Рухакану Ругунду.

Президент Єгипту планував приїхати на ПМЕФ, однак у результаті держава, яка виступає на форумі країною-гостем, знизила статус участі до прем’єр-міністра Мустафи Мадбулі, розповіли джерела ТАСС у Каїрі. За їхніми словами, списки делегатів ще формуються, всього до них можуть увійти близько 50 осіб.