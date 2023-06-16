Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі

Україна не отримає запрошення до НАТО на саміті у ВільнюсіЧитати цю новину російською мовою
Україна не отримає запрошення до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі.
Про це повідомив генсек Альянсу Йенс Столтенберг.
«Але ми обговоримо, як ми можемо наблизити Україну до НАТО», – сказав він на брифінгу за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу.
Також він повідомив про роботу щодо створення нової Ради Україна-НАТО, «в рамках якої Україна буде приєднана до членів НАТО».
«Ми погодилися, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом Альянсу, і це рішення союзників та України. Росія не має права вето», – заявив Столтенберг.
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- 16.06.2023 18:20
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