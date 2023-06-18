Блінкен прилетів до Китаю: можлива зустріч із Сі Цзіньпіном

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна в неділю з офіційним візитом.

Про це повідомило Reuters.

Блінкен став першим високопоставленим американським дипломатом, який відвідав Китай за останні п’ять років.

За даними видання, очікується, що під час свого перебування в Китаї до понеділка він зустрінеться з міністром закордонних справ Цинь Ганом, провідним китайським дипломатом Ваном Ї та, можливо, президентом Сі Цзіньпіном.

Крім того, передбачається, що візит Блінкена може прокласти шлях для більшої кількості двосторонніх зустрічей у найближчі місяці, в тому числі можливих візитів міністра фінансів США Джанет Єллен і міністра торгівлі Джини Раймондо.

Він також може підготувати підґрунтя для зустрічей Сі та Байдена на багатосторонніх самітах цього року.