Кремль використовує мирні ініціативи африканських лідерів для тиску на Захід

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Кремль використовує мирні ініціативи африканських лідерів для тиску на Захід
Кремль, ймовірно, використовуватиме пропозицію лідерів африканських країн щодо мирних переговорів з Україною для інформаційного тиску, спрямованого на уповільнення західної допомоги Києву.

Таке припущення висловили аналітики Інституту американського вивчення війни (ISW).

У суботу президенти ПАР, Коморських островів та Сенегалу, прем’єр-міністр Єгипту та спецпредставники глав Конго та Уганди зустрілися у Санкт-Петербурзі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Вони наполягали на мирних переговорах з Україною, а Путін стверджував, що від них відмовляється українська влада. Він заявив, що Росія «цінує позицію країн Африки», але вкотре розповів про «кривавий держпереворот, підтриманий західними спонсорами» у 2014 році, тобто після Євромайдану та втечі з України країни президента Віктора Януковича.

«Кремль раніше активізував ці зусилля, щоб створити умови для свого наступу взимку-навесні 2023 року, і, ймовірно, повторно посилить цю інформаційну операцію, щоб послабити західну підтримку України під час контрнаступних операцій», – йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW зазначили, що Кремль неодноразово подавав хибні сигнали про готовність вести переговори про врегулювання конфлікту, щоб змусити Захід піти на поступки та уповільнити подальшу підтримку України у війні з Росією. При цьому Москва не демонструвала реального наміру брати повноцінну участь у мирному процесі. Так було і з недавніми мирними ініціативами Китаю, які були представлені навесні 2023 року.

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  • 18.06.2023 07:51
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