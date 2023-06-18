Путін заявив, що Залужний може бути за кордоном: пропаганда РФ розганяє новий фейк

Російська пропаганда з подачі президента РФ Володимира Путіна почала розганяти новий фейк про українського головнокомандувача Валерія Залужного.

За словами російського диктатора, Залужний нібито може перебувати за кордоном.

Таке припущення він висловив на зустрічі із воєнкорами, повідомив пропагандист Павло Зарубін, який опублікував фрагмент програми «Москва. Кремль. Путін».

“Мені здається, що я знаю. Але ви в нього спитаєте, де. Але для цього потрібно перейти на іноземну мовою. Мені здається, що він за кордоном. Але я можу помилятися”, – сказав президент РФ.

Цікаво, що після запитання про Залужного Путін почав заїкатися, запинатися і дуже плутано говорити.

Нагадаємо, у травні російські телеграм-канали повідомили, що Залужного нібито важко поранено.

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