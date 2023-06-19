У Китаї заявили про катастрофу військового авторитету Росії

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У Китаї заявили про катастрофу військового авторитету Росії
Російська армія, на озброєння якої Кремль витратив 20 трильйонів рублів за останні 10 років і яку позиціонував як «другу» за силою у світі, виявилася значно слабшою за очікування.

Таку оцінку, як повідомляє The Wall Street Journal, дав Чжоу Бо, полковник Народно-визвольної армії КНР, який нещодавно вийшов у відставку.

«Військовий імідж і авторитет Росії впали», — заявив Чжоу, який зараз обіймає посаду старшого наукового співробітника Університету Цінхуа в Пекіні.

Замість переможного бліцкригу, на який розраховував Кремль, кинута на підкорення України армія була змушена спочатку відступити від Києва, потім здати Харківську область та Херсон, а на початок другого року вторгнення втратила більше половини захоплених у перші місяці територій. Втрати особового складу, включаючи вбитих та поранених, за західними оцінками, перевищили 200 тисяч осіб, у тому числі 100 тисяч за останні півроку.

На думку Чжоу, російські військові плани виявилися далекі від реальності.

«Це перетворилося на війну, на яку вони не очікували», — сказав він, додавши, що ситуація для Росії «складна».

«Президент Путін не може дозволити собі програти війну. Інакше як він пояснить, навіщо загинули усі ці люди. Йому треба чимось виправдати все це», — каже Чжоу.

Але, незважаючи на проблеми, на його думку, ситуація для російських сил на фронті не безнадійна. У Путіна, як вважає Чжоу, як і раніше, більше живої сили і є загальнонаціональна підтримка, тоді як готовність Заходу постачати Києву озброєння може виявитися не нескінченною. «Як західна підтримка продовжуватиметься, якщо війна затягнеться?» — запитує він.

За словами Чжоу, китайські військові здобули уроки з російських невдач в Україні. На тактичному рівні вони полягають у тому, що НВАК потрібно підвищувати рівень та безпеку комунікацій, мати більше високоточних ракет та дронів. Втім, ці види зброї Пекін вже має в своєму розпорядженні в кількостях, що значно перевищують ті, що є в РФ, зазначає WSJ.

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  • 19.06.2023 15:05
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