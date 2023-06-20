ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках

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ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Українські війська мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

За його словами, Сили оборони продовжують наступальні дії на цій території.

«Протягом минулої доби на напрямках Новодарівка – Приютне, Макарівка – Рівнопіль та Новоданилівка – Роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», – сказав він.

Ворог зосереджує основні зусилля на ведені оборони та недопущенні просування наших військ, застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення.

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  • 20.06.2023 10:43
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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