Держдума РФ звільнила учасників війни з Україною від відповідальності за кримінальні злочини

Депутати Держдуми ухвалили одразу у другому та третьому, остаточному читанні закон, згідно з яким мобілізованих та контрактників, які вирушили воювати в Україну, можуть звільняти від кримінальної відповідальності за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Про це повідомила Медуза.

Також одразу в другому і третьому читанні було прийнято закон, що дозволяє в період мобілізації та військового стану служити за контрактом судимим та обмежено придатним громадянам.