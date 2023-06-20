Держдума РФ звільнила учасників війни з Україною від відповідальності за кримінальні злочини

Україна
20.06.2023 18:02
Депутати Держдуми ухвалили одразу у другому та третьому, остаточному читанні закон, згідно з яким мобілізованих та контрактників, які вирушили воювати в Україну, можуть звільняти від кримінальної відповідальності за злочини невеликої та середньої тяжкості.
Про це повідомила Медуза.
Також одразу в другому і третьому читанні було прийнято закон, що дозволяє в період мобілізації та військового стану служити за контрактом судимим та обмежено придатним громадянам.
Киев
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