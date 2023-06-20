Росіяни замінували охолоджувачі Запорізької АЕС: Буданов попередив про небезпеку

Росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС - вибухівку встановили на охолоджувач станції.

Про в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, існує загроза підриву або аварії, тому що ЗАЕС досі знаходиться під тимчасовим контролем окупаційних військ.

«Знищивши греблю, окупанти зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на атомній електростанції. Найстрашніше, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована і замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву — будуть значні проблеми», – сказав Буданов.