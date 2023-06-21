Захід України вночі атакували «Шахеди»

Безпілотники Shahed вночі атакували об'єкти на заході України, вибухи пролунали на Хмельниччині.

На початку шостої ранку 21 червня моніторингові канали та місцеві користувачі соцмереж повідомили про звуки вибухів у Хмельницькій області.

Перед цим повідомлялося, що територію України атакували дрони-камікадзе Shahed.

Безпілотники летіли, судячи з динаміки оголошення повітряної тривоги та сполучення моніторингових каналів, з північного напрямку через центр України на захід країни.