Безпілотники атакували Підмосков’я: біля військової частини пролунали вибухи

Вранці 21 червня у Московській області прогриміли вибухи нібито через атаку безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили російські Telegram-канали.

Очевидці повідомили про вибух у небі над селом Лукіно у Новій Москві. Стверджується, що безпілотник упав поблизу району річки Пахра.

Місцеві жителі почули гучний звук близько п’ятої ранку. На місці падіння уламків працюють оперативні служби. Пропагандисти стверджують, що постраждалих та руйнувань немає.

Крім того, ще два безпілотники нібито впали в районі селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков’я.

Близько 5:30 ранку місцеві жителі почули два вибухи з різницею у п’ять хвилин. Зону, де впали уламки, оточили, там працюють оперативні служби.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повыдомив, що два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 та 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин унаслідок протидії військових.

Чиновник видав, що уламки виявлено, руйнувань та постраждалих немає. Спецслужби займаються, ведеться перевірка, територія зараз оточена.