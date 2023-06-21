Шамани на батьківщині Шойгу провели обряд за перемогу у війні

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Шамани на батьківщині Шойгу провели обряд за перемогу у війні
Шамани у Тиві провели обряд за перемогу Росії у війні з Україною.

Про це повідомляє ТАСС. Вони також попросили у духів здоров’я для російських бійців.

Захід пройшов у день літнього сонцестояння вранці в середу, заявив представник тувинської релігійної організації шаманів Адиг-Еерен.

«Це дуже потужний день з енергетичної точки зору, коли вважається важливим заручитися підтримкою духів та предків для благополучного результату літа», — пояснили в організації.

Камлання, тобто спілкування шаманів з духами, відбулося у місці під назвою Монгун-Булак у Республіці Тива. Обряд провели і в інших регіонах Росії, де є шамани, додав Адіг-Еерен.

«Шамани просили про благополуччя людства, перемогу наших воїнів на спеціальній військовій операції та здоров’я їм», — повідомили в організації шаманів.

Загалом у республіці зареєстровано 13 шаманських організацій. Також у регіоні знаходиться верховний шаман Росії Кара-оол Допчун-оол.

Тива, батьківщина міністра оборони Сергія Шойгу, визнана одним із найменш благополучних регіонів у Росії за якістю життя. За межею бідності тут мешкає 34,1% населення.

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  • 21.06.2023 19:04
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