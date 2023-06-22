У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий

У Києві стався вибух і виникла пожежа, імовірно, через витік газу в 16-поверховому житловому будинку.

За інформацією ДСНС, о 3:45 У Дніпровському районі по вул. Малишка стався вибух у житловому будинку, попередньо газу, на 7 поверсі з подальшим руйнуванням конструкцій.

За оперативною інформацією, зруйновано 5 квартир на 6, 7 та 8 поверхах, пошкоджено 6.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що надзвичайники врятували 18 осіб. За його словами, з усіх непошкоджених помешкань людей евакуювали.

О 05:45 пожежу на місці вибуху локалізовано.

Згодом на місці вибуху рятувальники виявили тіло загиблого.