Підірвано мости, що з’єднують Крим з материком: в’їзд на півострів закрито

Підірвано мости, що з’єднують Крим з материком: в’їзд на півострів закритоЧитати цю новину російською мовою
На межі Херсонської області та Криму пролунало кілька гучних вибухів — сталося пошкодження декількох мостів, зокрема Чонгарського.
Про це повідомив гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.
За його словами, для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.
Також підрив Чонгарського мосту підтвердив і гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.
“Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна”, – написав він в Telegram.
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- 22.06.2023 07:52
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