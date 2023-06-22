Підірвано мости, що з’єднують Крим з материком: в’їзд на півострів закрито

На межі Херсонської області та Криму пролунало кілька гучних вибухів — сталося пошкодження декількох мостів, зокрема Чонгарського.

Про це повідомив гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо.

За його словами, для атаки використовувалися ракети Storm Shadow.

Також підрив Чонгарського мосту підтвердив і гауляйтер Криму Сергій Аксьонов.

“Вночі було завдано удару по Чонгарському мосту. Постраждалих немає. Наразі вибухотехніки проводять експертизу для оцінки типу боєприпасу. Профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна”, – написав він в Telegram.