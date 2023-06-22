Військових у Москві підняли по тривозі через загрозу диверсій України

Військовослужбовців у Москві масово підняли по тривозі у ніч проти 22 червня.

Про це повідомив пропагандистський Telegram-канал «Рибар» із посиланням на повідомлення родичів солдатів, які надходять у бот зворотного зв’язку.

За його даними, це сталося нібито через загрозу диверсій з боку України.

«Через невдачу першої фази контрнаступу ЗСУ у столичному регіоні плануються акції залякування та диверсії на урядових та режимних об’єктах», — зазначає «Рибар».

У зв’язку з цим потрібно було вводити посилення та кидати військових на пошуки груп потенційних диверсантів із числа «ждунів» чи біженців, пояснюють автори каналу.

«Скільки триватиме режим посилення – невідомо. Але втішно те, що до загрози ставляться всерйоз, і вже перестали відмахуватися від проблеми на кшталт «та що там ці можуть»», — робить висновок «Рибар».