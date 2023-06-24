Кадиров підтримав Путіна і вислав бойовиків на придушення заколоту Пригожина

Глава Чечні Рамзан Кадиров назвав дії ПВК “Вагнер” “мерзотною зрадою” і повідомив, що бійці Міноборони та Росгвардії виїхали у “точки напруженості”.

Свою реакцію на демарш Євгена Пригожина та його ПВК “Вагнер” Кадиров висловив у Telegram.

Він назвав те, що відбувається «ножем у спину і справжнім військовим заколотом» і заявив, що повністю підтримує президента РФ Володимира Путіна.

“Те, що відбувається – це не ультиматум Міністерству оборони. Це виклик державі і проти цього виклику необхідно згуртуватися всім навколо національного лідера: військовим, силовикам, губернаторам, цивільному населенню”, – написав Кадиров.

Він також пообіцяв, що зробить усе, щоб зберегти єдність Росії та захистити її державність.

«Заколот має бути придушений, і якщо для цього необхідно вжити жорстких заходів, то ми готові», – запевнив голова Чечні.