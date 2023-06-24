Путін зателефонував Токаєву за підтримкою: той назвав заколот Пригожина внутрішньою справою РФ

Президент Росії Володимир Путін сьогодні вранці зателефонував президенту Казахстану Касим-Жомарту Токаєву.

Про це повідомили у адміністрації казахстанського президента.

Путін поінформував Токаєва про ситуацію у країні. Нагадаємо, бійці ПВК «Вагнера» вночі зайняли Ростов-на-Дону і рушили у напрямку Москви. Вони вимагають видати їм міністра оборони та начальника Генштабу.

“Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що події, що відбуваються, – це внутрішня справа Росії. Конституційний порядок і верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку країни. Це є основою безпеки суспільства та його успішного розвитку”, – розповіли за підсумками розмови в адміністрації президента Казахстану.

Путін подякував Казахстану за виявлене розуміння.