Відставка Шойгу: російські ЗМІ називають нових кандидатів на пост міністра

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Відставка Шойгу: російські ЗМІ називають нових кандидатів на пост міністра
Після того, як між Кремлем та головою ПВК “Вагнер” Євгеном Пригожиним було досягнуто домовленості, а колони вагнерівців висунулися на місце дислокації у таборах, почалися ворожіння про сутність угоди.

У російських ЗМІ та Telegram-каналах заговорили про нібито звільнення Сергія Шойгу з посади голови оборонного відомства.

«Понеділок залишається неробочим днем. А чому? Та тому що кадри вирішують все і краще б, коли їх змінюють, було поменше машин у центрі і більше людей на дачах у Підмосков’ї. Геній, ну що тут скажеш», – пише політолог Марат Баширов.

Telegram-канал «Рибар», наближений до міноборони РФ, погоджується з ймовірністю кадрових перестановок у відомстві, додаючи, що Пригожин у країні, мабуть, також не залишиться. Займатиметься проектами поза Росією. А ПВК «Вагнер» або розформує, або передасть у розпорядження Генштабу.

«Враховуючи те, що в останній тиждень у ПВК активно шукають іноземних перекладачів з арабської та французької, цілком реальний варіант повернення частини ПВК до Африки та на Близький Схід», – додає «Рибар».

Серед кандидатур на посаду нового міністра оборони називали, наприклад, губернатора Тульської області Олексія Дюміна. Ще одна версія – призначення міністром генерала Сергія Суровікіна. Напередодні саме він, разом із заступником начальника ГРУ ГШ генерал-лейтенантом Володимиром Алексєєвим, звертався до бійців «Вагнера», закликаючи зупинити заколот.

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  • 25.06.2023 12:39
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