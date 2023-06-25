Росія завершила замінування ЗАЕС, – Буданов

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Росія завершила замінування ЗАЕС, – Буданов
Російські війська завершили підготовку до підриву Запорізької атомної електростанції, заміновано 4 із 6 енергоблоків АЕС.

Про це в інтерв’ю британському виданню The New Statement заявив керівник ГУР Кирило Буданов.

Зокрема, розвідник розповів, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитись за період від 10 годин до 14 днів. Окрім того, до аварії на ЗАЕС також може призвести підвищення окупантами напруги на лініях електропостачання до станції.

«План теракту на ЗАЕС повністю розроблений та затверджений. Для прискорення катастрофи вони можуть використати технічні засоби», ― заявив Буданов.

Він нагадав про мінування російськими військами ставка-охолоджувача ЗАЕС, зауваживши, що нині заміновано 4 із 6 енергоблоків станції.

«Ніколи ситуація не була такою серйозною, як зараз», ― підкреслив Кирило Буданов.

На його думку, російське керівництво може наважитись на підрив ЗАЕС, якщо війська РФ зазнають поразки на лівому березі Дніпра. У цьому випадку Росія розглядає створення зони ядерного лиха як запобіжник подальшого просування Сил оборони.

Водночас, на думку Буданова, існує ризик, що Росія може вчинити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як «превентивний захід» для зупинки контрнаступу України та заморожування лінії фронту в нинішньому вигляді.

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  • 25.06.2023 19:14
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