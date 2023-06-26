Фінансист Андрій Волков пояснив навіщо НБУ вирішив провести стрес-тестування банків

Андрій Волков, засновник та керуючий партнер групи компаній «Інвестохіллc» пояснив, навіщо Національний банк України вирішив провести стрес-тестування 20 найбільших банків України.

Андрій Волков, засновник та керуючий партнер групи компаній «Інвестохіллc» пояснив, навіщо Національний банк України вирішив провести стрес-тестування 20 найбільших банків України.

«Основна мета, яку ставить перед собою регулятор, переконатися в тому, що банківська система стійка до різноманітних загроз та викликів», – написав він у своїй колонці для Delo.

Волков нагадав, що стрес-тестування – це своєрідна вправа для банків, яку регулярно проводить НБУ. Основна мета переконатися в тому, що банківська система стійка до різноманітних загроз і викликів (як зовнішніх, так і внутрішніх), а також виявити її слабкі сторони.

В рамках стрес-тестів НБУ зазвичай концентрується на двох сегментах банківського ринку. Це найбільші банки (системно значущі банки в першу чергу) і банки, які з точки зору Нацбанку є схильні до макроекономічних, кредитних та інших ризиків.

«2023 року НБУ вирішив перевірити саме найбільші банки. Логіка проста. Враховуючи те, що обрана 20-ка – це своєрідний фундамент усієї банківської системи, регулятор хоче переконатися, що ці банки мають достатній рівень капіталізації та зможуть встояти за негативного розвитку подій, в умовах ескалації та затягування військового конфлікту – зокрема. А також у тому, що самі банки адекватно оцінюють свої ризики», – пояснив фінансист.

Втім, Волков вважає, що із наведеного Нацбанком списку переважна більшість банків пройде стрес-тестування успішно.

«Вони мають і запас міцності, і адекватний ризик-менеджмент», – каже він.

Винятком, на думку фінансиста, можуть стати Укрексімбанк та Укргазбанк, які мають великий портфель корпоративних кредитів, а з їх погашенням далеко не все гладко, і Сенс Банк (колишній Альфа-Банк), який перебуває під загрозою націоналізації.

Після перерви у 2022 році Національний банк знову повернувся до стрес-тестів українських банків. Протягом 2023 року НБУ проведе оцінку 20 найбільших банків. Сумарний обсяг чистих активів перевищує 90% активів всього банківського сектора. Крім того, у цих банках сконцентровано левову частку коштів фізичних осіб, майже 97%, а їхній кредитний портфель досягає 93% усіх виданих кредитів.