Заколот Пригожина міг призвести до гуманітарної катастрофи в Україні, – Ердоган

Заколот Пригожина міг призвести до гуманітарної катастрофи в Україні, – ЕрдоганЧитати цю новину російською мовою
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і голова НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови в неділю обговорили останні події в Росії.
Про це повідомила ВВС з посиланням на заяву адміністрації Ердогана.
На думку турецької сторони, своєчасна деескалація ситуації всередині Росії запобігла непоправній гуманітарній катастрофі для України.
Що саме мають на увазі під гуманітарною катастрофою і яким чином події в Росії могли б до неї призвести — не уточнюється.
У розмові зі Столтенбергом Ердоган також сказав, що Туреччина сподівається, що епізод із заколотом стане «новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні».
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- 26.06.2023 12:28
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