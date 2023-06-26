Заколот Пригожина міг призвести до гуманітарної катастрофи в Україні, – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і голова НАТО Єнс Столтенберг під час телефонної розмови в неділю обговорили останні події в Росії.

Про це повідомила ВВС з посиланням на заяву адміністрації Ердогана.

На думку турецької сторони, своєчасна деескалація ситуації всередині Росії запобігла непоправній гуманітарній катастрофі для України.

Що саме мають на увазі під гуманітарною катастрофою і яким чином події в Росії могли б до неї призвести — не уточнюється.

У розмові зі Столтенбергом Ердоган також сказав, що Туреччина сподівається, що епізод із заколотом стане «новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні».