7 дивних забобонів щодо азартних ігор у всьому світі

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7 дивних забобонів щодо азартних ігор у всьому світі
Кожна країна може мати свої власні азартні забобони, але ми зібрали унікальні в цьому списку.

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Не доглядайте в Індії

Не голіться у вівторок, мийте голову в четвер і підстригайте нігті у вівторок і суботу. Вважається, що це може принести нещастя, і, ймовірно, навіть ваші чари казино не можуть вас врятувати.

Не кажіть 7 в Австралії

Промовивши це число в австралійському казино, ви можете повернути вашу удачу навпаки. З іншого боку, думки про 7 принесуть вам удачу. Це стосується лише гри в Craps.

Крок у лайні у Східній Європі

Румуни та болгари вірять, що наступити на лайно може принести їм удачу, особливо якщо наступити правою ногою. Хитрість у тому, що вам не потрібно робити це спеціально. Ви повинні дозволити цьому статися.

Нагодуйте привида в Китаї

Фокус у тому, що ви повинні нагодувати малюка-привида цукром. За старовинною традицією він стоїть біля кожного грального столу Blackjack. Якщо ви не даєте йому цукор, зробіть це і подивіться, що станеться.

Сховатися на Мальті

Не ви, звичайно, ваші лотерейні квитки! Багато мальтійців ховають їх після того, як купують, щоб уникнути наводок. Що ж, це чудовий запобіжний захід, особливо для тих, хто не хоче ділити приз надвоє.

Привезти вагітну жінку на Філіппіни

Люди тут вірять, що вагітна жінка приносить удачу, особливо коли справа стосується азартних ігор. Перед початком гри натирають живіт на щастя.

Розлив води в Сербії

Це народний звичай, який виникає, коли хтось вирушає в дорогу чи на роботу. Вода проливається за цією людиною, і вважається, що вона принесе удачу або щасливий кінець роботи. Але не забудьте попросити когось іншого зробити це за вас.

Крім того, ви можете спробувати їх, ви можете поповнити його деякими талісманами на удачу для азартних ігор, і ви отримаєте весь пакет!

Бонусна глава! Що робити, щоб пощастило в казино

  1. Почніть з червоної сукні, сорочки, шкарпеток або краватки – китайці вважають, що цей колір приносить удачу.

  2. Якщо сьогодні вівторок, переконайтеся, що ви не голитеся, тому що це може бути корисним для ваших азартних ігор.

  3. Візьміть з собою талісмани для азартних ігор, щоб підвищити дозу впевненості в собі.

  4. Не беріть із собою золотистого ретривера, оскільки він може принести нещастя.

  5. Спробуй випадково втрапити туди в якесь лайно.

  6. Увійдіть через задні двері, тому що передні вважаються нещасливими.

  7. Відповідно до того, у що ви граєте, не сідайте під час перетасування, коли можете, дуйте в кубики та намагайтеся стояти.

  8. Якщо ви програєте, швидко сходіть у ванну кімнату і вимийте руки, щоб змити невдачу.

  9. Не рахуйте гроші за столом, це нечемно!

  10. Ідіть, коли виграєте, тому що ці акули чекають, щоб забрати ваші гроші.

Азартні ігри зі щасливими номерами

У світі азартних ігор 7 і 3 вважаються священним Граалем чисел.

Причини, чому гравці почали думати про них як про талісмани для азартних ігор, невідомі. Однак, якщо подумати, ці два числа широко популярні.

Стародавні єгиптяни вважали 7 щасливими, тому що це число планет, які вони могли побачити. Ісаак Ньютон використовував його для визначення веселки. Ви також можете помітити кілька татуювань азартних гравців із зображенням цього щасливого числа.

У китайській мові 3 означає життя або жити, що чудово за визначенням, оскільки 3 є ідеальним числом, числом гармонії. Крім того, воно вважається числом часу, минулого, теперішнього і майбутнього, а також числом божественним.

Отже, наступного разу, коли ви захочете зробити ставку, спробуйте 7 або 3 і подивіться, що станеться!

Спробуєте ви зіграти в азартні талісмани чи звернете увагу на одне з азартних забобонів?

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  • 26.06.2023 14:42

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