Після бунту Пригожина Путін вже більше двох діб не з’являється на публіці

Востаннє росіяни бачили свого президента о 10-й годині ранку в суботу — коли він у п'ятихвилинному спічі заявив про зраду (не називаючи ім'я Пригожина) і пообіцяв захистити «народ і державність від будь-яких погроз».

На це звернуло увагу видання “Можем объяснить”.

Після цього й досі Путін особисто не дав жодних пояснень події.

З того часу Кремль повідомляв лише про телефонні переговори Путіна з лідерами різних країн. Сьогодні президент РФ нібито поспілкувався з еміром Катару та президентом Ірану. Перший «висловив підтримку дій російського керівництва у зв’язку з подіями 24 червня».

Виданню не вдалося знайти повідомлень про ці переговори у катарських ЗМІ. При цьому зовсім недавно, минулої п’ятниці, Путін уже обговорював відносини двох країн із прем’єр-міністром Катару.

У суботу, коли танки «Вагнера» йшли на Москву, два літаки спецзагону «Росія», якими користується Путін і які мають на борту пункти управління військами, відлетіли зі столиці. Невдовзі після зльоту вони відключили транспондери, кінцева точка маршруту невідома. Після того, як Пригожин оголосив про згортання свого маршу, обидва літаки повернулися до Москви.

О 10 годині вечора суботи Пєсков сказав, що Путін весь день працював у Кремлі, але джерело «МО», близьке до адміністрації президента, це спростувало.