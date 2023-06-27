Під Мінськом приземлився бізнес-джет Пригожина

Приватний літак засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.

Про це повідомив білоруський моніторинговий проект «Беларускі Гаюн». За його даними, літак Пригожина здійснив посадку о 7:40 ранку.

«Ще один бізнес-джет прилетів з Росії», – уточнило трохи пізніше видання. Цей борт нібито вилетів із Петербурга.

Напередодні російський президент Володимир Путін у новому телезверненні заявив, що не лише Пригожин, а й найманці його ПВК «Вагнер» можуть виїхати до Білорусі, якщо не погодяться приєднатися до Міноборони Росії чи закінчити військову службу. Про те, що сам Пригожин «піде в Білорусь», ще у суботу говорив представник Кремля Дмитро Пєсков.