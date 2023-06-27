МАРИЯ БАРАБАШ И СХЕМЫ ЗАРАБОТКА НА МОРЯКАХ

Как “антикоррупционная активистка” связана с коррупционными потоками в отрасли

Бывшая исполнительный директор Офиса простых решений и быстрых результатов Мария Барабаш после ареста Михаила Саакашвили в Грузии никак не может найти себе новое место для приложения усилий. Несколько месяцев назад она вместо бизнес-вумен стала позиционировать себя как “антикоррупционная активистка” и подбирать за Саакашвили темы, которые он раскачивал, когда еще работал в Украине. Одна из них – борьба со схемой дипломирования моряков. Но проблема в том, что Барабаш не собирается бороться со схемами, а, вполне возможно, хочет получить от них политические дивиденды.

Схема с выдачей документов – это многолетняя головная боль для десятков тысяч украинских моряков, которые с определенной периодичностью должны подтверждать документы о квалификации. Вместо того, чтобы сделать процедуру прозрачной, на ней зарабатывают многочисленные посредники, “правильные” тренинговые центры, разработчики программного обеспечения. Если коротко, чтобы иметь право на профессию, моряки должны выкладывать по $5-8 тыс. мимо бюджета едва ли не каждые пять лет. Общая сумма “выручки” на схеме составляет десятки, если не сотни миллионов долларов.

Схема настолько всем интересна, что ее не могут побороть уже несколько лет. В свое время на нее в качестве кейса для “упрощения” обратил внимание Михаил Саакашвили. Его Офис простых решений во главе с Марией Барабаш принялся разрабатывать соответствующие законопроекты. Однако “с наскока” принять их не получилось. Ни вмешательство СБУ, ни смена руководства Морской администрации не приводит к желаемому результату. Через парламент провели совершенно “куцый” законопроект 3944, в котором все коррупционные “кормушки” остались, и даже появились новые. А профильное постановление Кабмина о цифровизации и упрощении процессов получения документов было заблокировано судом по десяткам исков бывших и действующих инспекторов, которые зарабатывают на схеме (апелляция отменила решение, но это пока далеко не конец истории). Сейчас документы моряков хотят завести в “Дію” и сделать сертификацию максимально независимой от человеческого фактора.

Интересы моряков долгое время защищает ГО “Украинское объединение моряков” (Ukrainian Seafarers Union) во главе с Кристиной Король, муж которой также является моряком. Она регулярно выступает за ликвидацию коррупционных схем, и даже возглавила отделение Офиса простых решений в Одессе.

Сама себе схема

После начала полномасштабного вторжения USU лоббировало принятие законопроекта, в котором предлагалось вывести всех моряков из-под мобилизации и, соответственно, разрешить им выезд за границу. Документ не прошел. Впоследствии оказалось, что Кристина сама организовала схему вывоза моряков за границу за деньги на основании фальшивых “белых билетов” или временной отсрочки от службы в армии. Мужчины призывного возраста при этом не обязательно должны были быть моряками – но для них могли подготовить все “подставные” документы. Цена вопроса – $6,5 – 8 тыс. Также Кристина, по данным следствия, продавала и услугу по получению сертификатов в учебных центрах – от $4,5 до 8 тыс. То есть фактически делала то, с чем публично “боролась”, будучи одним из тех самых пресловутых “посредников”, которые наживаются на моряках. “Прибыль из схемы вероятно получали: Валерий Постолатий, руководитель так называемого «Учебного центра специалистов морского транспорта», от имени которого выдавались документы морякам, и начальник следствия Приморского отдела полиции Андрей Мащенко. А ведет эта цепочка вплоть до заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова”, – писало издание “Апостроф” со ссылкой на расследование СтопКора.

В апреле текущего года Кристина и ее отец пошли на сделку со следствием и сдали других участников схемы, за что поплатились относительно небольшим штрафом. И теперь Король снова “в антикоррупционном строю”. “То есть, Кристина Король за преступление, по которому она получила «прибыль» в размере 285 168 грн. за один эпизод (а их было гораздо больше) и за который предусматривается лишение свободы сроком от 7 до 9 лет, получила наказание в виде штрафа в размере 425 000 грн. Учитывая такие обстоятельства заключения соглашения, можно заключить, что прокуратура предоставила «карт-бланш» Король К.Ю. и ее преступной группе для дальнейшего заработка в сфере обеспечения незаконной переправки лиц через государственную границу Украины”, - написал по этому поводу эксперт группы “Левиафан” Николай Мельник.

Наблюдатели часто отмечают, что на самом деле полностью ликвидировать коррупционную схему с дипломами морякам никто не собирается. А различные новые правила игры и кадровые перестановки – лишь часть ширмы, за которой стоят интересы той или иной стороны, которая хочет переподчинить себе многомиллионные теневые потоки.

Например, по данным СМИ, за деятельностью Король и Объединения моряков якобы стоит пророссийский предприниматель из Одессы Андрей Иванов, владелей компании “Трансшип” (занимается перевалкой грузов и буксирным бизнесом, не путать с киевским предпринимателем с таким же именем), а также директор логистической компании Danube Logistics Group (DLG) Иван Ниякий, который ранее тоже работал на Иванова. Ниякого еще в 2020 году активно продвигали на должность главы Морадминистрации и кейс с ликвидацией / упрощением схем получения документов моряками должен был стать его “пропуском” в это кресло. Компании Иванова обвиняли в привлечении российской техники для работы в украинских портах, а также в работе в оккупированном Крыму, по этому поводу компанию “Трансшип” даже обыскивала СБУ. При этом Иванов безуспешно пытался приватизировать порт Усть-Дунайск и известен критикой власти.

Рука руку моет

Примечательно, что Король к Саакашвили привела именно Мария Барабаш, экс-исполнительный директор Офиса простых решений и Национального совета реформ. Они регулярно упоминали друг друга в публикациях на Facebook, обменивались идеями о том, как дальше бороться с коррупцией. Однако как только Кристина угодила в СИЗО, Барабаш тут же стала от не дистанцироваться, чтобы не запятнать репутацию. После выхода под залог Король даже не смогла тэгнуть “подругу” в посте. А когда все закончилось “легким испугом” – сделкой со следствием – Барабаш же снова вернулась в игру “борьбы за интересы моряков”.

Барабаш активно комментирует судебный процесс Мининфраструктуры и Морадминистрации против бывших инспекторов, которые заблокировали решение Кабмина облегчить жизнь морякам. Правда, свои публичные призывы “поставить моряков в центр внимания” адресует почему-то профильному комитету по вопросам транспорта в Верховной раде. Поскольку как “активистка” Мария может просто ходить на суды в качестве моральной поддержки, не имеет никакого отношения ни к разработке законов, ни к практической защите прав моряков, то тактика здесь очевидна: критиковать власть на “хайповой” тематике, если проблема не решается, и технично “присоединиться” к успеху, если она все же будет решена.

С точки зрения бизнеса потенциально “победу” Барабаш сможет “продавать” целому кластеру предпринимателей, так или иначе связанных с морскими перевозками – логистам, аграриям, металлургам. Также можно попробовать покуситься на электорат жителей Одесской, Николаевской, Херсонской областей, значительная часть которых являются моряками или членами их семей.

Вопрос в том, скольких аферистов типа Кристины Король или чего хуже – коллаборанский бизнес типа компаний Андрея Иванова еще приведет с собой Мария Барабаш на различные должности и позиции и сколько коррупционных схем они организуют вместе под видом заботы об интересах моряков и их работодателей.