ЗСУ почали наступ на Бахмутському напрямку в день заколоту Пригожина

Читати цю новину російською мовою
ЗСУ почали наступ на Бахмутському напрямку в день заколоту Пригожина
Українські війська четвертий день ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, під час планування наступальних дій на сході наші військові враховували факт протиріч між ПВК “Вагнер” та чинною російською владою.

Маляр уточнила, що наші оборонці щодня мають просування по флангах – поступове, але впевнене. У саме місто Бахмут станом на сьогодні – не заходили.

Також заступниця міністра додала, що звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.

“Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго ії тримати. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння”, – пояснила Маляр.

  • 0
  • 27.06.2023 18:09
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Україна
18:09
ЗСУ почали наступ на Бахмутському напрямку в день заколоту Пригожина
Світ
10:51
Купить стабилизатор напряжения: гарантия стабильности электропитания в вашем доме
Україна
10:01
МАРИЯ БАРАБАШ И СХЕМЫ ЗАРАБОТКА НА МОРЯКАХ
Світ
08:37
Під Мінськом приземлився бізнес-джет Пригожина
Світ
06:20
США не бачать підготовки Росією застосування ядерної зброї чи підриву ЗАЕС
Світ
18:08
Показали майстер-клас: Пригожин вийшов на зв’язок та розкрив подробиці маршу на Москву.
Світ
15:07
Після бунту Пригожина Путін вже більше двох діб не з’являється на публіці
Світ
14:42
7 дивних забобонів щодо азартних ігор у всьому світі
Світ
12:28
Заколот Пригожина міг призвести до гуманітарної катастрофи в Україні, – Ердоган
Україна
11:45
Казино на гривны – безопасное развлечение для украинцев
Україна
11:42
Фінансист Андрій Волков пояснив навіщо НБУ вирішив провести стрес-тестування банків
Світ
06:36
Чим закінчився заколот Пригожина і що буде далі
Україна
19:14
Росія завершила замінування ЗАЕС, – Буданов
Україна
15:46
КАК ПОДРУГА АФЕРИСТОВ МАРИЯ БАРАБАШ ЗАРАБАТЫВАЕТ НА ТРАГЕДИИ СААКАШВИЛИ
Світ
12:39
Відставка Шойгу: російські ЗМІ називають нових кандидатів на пост міністра
Світ
07:50
Розвідка США знала про підготовку Пригожиним заколоту проти Путіна
Світ
18:36
Для Путіна наступні 24 години мають вирішальне значення — CNN
Світ
13:13
Путін зателефонував Токаєву за підтримкою: той назвав заколот Пригожина внутрішньою справою РФ
Світ
12:13
Кадиров підтримав Путіна і вислав бойовиків на придушення заколоту Пригожина
Світ
08:49
Хочемо отримати Герасимова та Шойгу: бойовики “Вагнера” захопила владу в Ростові та рушили на Москву
Україна
08:21
Росія завдала масований ракетний удар по містам України: є загиблі
Україна
07:28
Вночі росіяни атакували Україну ракетами та дронами: вибухи лунали у Запоріжжі і на Хмельниччині
Україна
21:34
Заборгував навіть власній родині – з фейковим генералом Марчуком судиться матір його дітей
Україна
19:15
ЗСУ наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках: яка там ситуація
Світ
15:05
Військових у Москві підняли по тривозі через загрозу диверсій України

Головне

Світ
18:08
Показали майстер-клас: Пригожин вийшов на зв’язок та розкрив подробиці маршу на Москву.
Україна
19:14
Росія завершила замінування ЗАЕС, – Буданов
Світ
12:39
Відставка Шойгу: російські ЗМІ називають нових кандидатів на пост міністра
Світ
08:49
Хочемо отримати Герасимова та Шойгу: бойовики “Вагнера” захопила владу в Ростові та рушили на Москву
Україна
07:35
Вночі Одещину атакували “Шахеди”: один влучив у ціль
Україна
06:55
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий
Україна
06:27
Захід України вночі атакували «Шахеди»
Україна
18:02
Росіяни замінували охолоджувачі Запорізької АЕС: Буданов попередив про небезпеку
Україна
10:43
ЗСУ просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Україна
07:14
Ворог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
ЗСУ почали наступ на Бахмутському напрямку в день заколоту Пригожина
Україна
27.06.2023 18:09
ТОР
Купить стабилизатор напряжения: гарантия стабильности электропитания в вашем доме
Світ
27.06.2023 10:51
ТОР
МАРИЯ БАРАБАШ И СХЕМЫ ЗАРАБОТКА НА МОРЯКАХ
Україна
27.06.2023 10:01

Популярне

ТОР
Під Мінськом приземлився бізнес-джет Пригожина
27.06.2023 08:37
ТОР
Чим закінчився заколот Пригожина і що буде далі
26.06.2023 06:36
ТОР
Показали майстер-клас: Пригожин вийшов на зв’язок та розкрив подробиці маршу на Москву.
26.06.2023 18:08

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг