ЗСУ почали наступ на Бахмутському напрямку в день заколоту Пригожина

Українські війська четвертий день ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, під час планування наступальних дій на сході наші військові враховували факт протиріч між ПВК “Вагнер” та чинною російською владою.

Маляр уточнила, що наші оборонці щодня мають просування по флангах – поступове, але впевнене. У саме місто Бахмут станом на сьогодні – не заходили.

Також заступниця міністра додала, що звільнення цього напрямку має свою особливість, яка ускладнює процес.

“Місцевість Бахмута і передмістя має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів. Все це свого часу готувалось нашими військовими та місцевою владою для оборони, власне що і допомогло так довго ії тримати. Але зараз ці укріплення і опорні пункти зайняв ворог, тому щоб звільнити ці землі треба дещо більше зусиль і терпіння”, – пояснила Маляр.