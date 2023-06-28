Китай підтримав повернення України до кордонів 1991 року

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Китай підтримав повернення України до кордонів 1991 року
Представник Китаю в Європейському Союзі припустив, що Пекін може підтримати цілі України щодо відновлення своєї територіальної цілісності 1991 року, яка включає Крим – півострів, анексований Росією в 2014 році.

Про це повідомляє виданя Al Jazeera.

У нещодавньому інтерв’ю Al Jazeera та двом іншим ЗМІ, коли Фу Цуна запитали про підтримку цілей Києва, які включають повернення інших українських регіонів, які зараз окуповані Росією, високопоставлений китайський дипломат сказав: «Я не розумію, чому б і ні».

«Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Це історичні питання, які повинні обговорюватися та вирішуватися Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо», – сказав Фу Цуна.

Ще раніше в інтерв’ю New York Times у квітні Фу сказав, що Пекін не визнає спроби Москви анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.

Фу сказав, що у цій війні Китай не на стороні Росії і що деякі люди навмисно неправильно тлумачать це. Він додав, що Китай не надав Росії військової допомоги та не визнав її спроб анексувати українські території, включаючи Крим і Донбас.

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  • 28.06.2023 07:47
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