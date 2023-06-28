До Москви прилетів посланець Папи Римського по Україні

До Москви прилетів посланець Папи Римського по УкраїніЧитати цю новину російською мовою
Папський посланник із врегулювання українського конфлікту, голова Конференції італійських єпископів, кардинал Маттео Дзуппі прибув до Москви.
Про це повідомляє католицька архієпархія Божої Матері у Москві.
Зазначається, що Маттео Дзуппі приїхав до російської столиці у вівторок увечері, 27 червня. Він зупинився в апостольській нунціатурі.
У середу, 28 червня, у нього запланована зустріч із главою Конференції католицьких єпископів Росії архієпископом Павлом Пецці. Наступного дня він також планує брати участь у богослужінні у Кафедральному соборі у Москві.
Уточнюється, що це другий етап його місії. Його поїздка триватиме до 29 червня. Програму візиту не було оголошено офіційно заздалегідь.
«Основною метою візиту буде „заохочення жестів людяності, які зможуть сприяти пошуку вирішення в актуальній трагічній ситуації та шляхів для досягнення справедливого миру“, – йдеться у повідомленні.
Католицька архієпархія з посиланням на джерело зазначає, що не виключено його зустріч із патріархом Кирилом під час поточного візиту. Крім того, Маттео Дзуппі, напевно, може зустрітися з представником адміністрації президента. З російським президентом Володимиром Путіним зустріч не запланована.
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- 28.06.2023 12:36
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