До Москви прилетів посланець Папи Римського по Україні

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До Москви прилетів посланець Папи Римського по Україні
Папський посланник із врегулювання українського конфлікту, голова Конференції італійських єпископів, кардинал Маттео Дзуппі прибув до Москви.

Про це повідомляє католицька архієпархія Божої Матері у Москві.

Зазначається, що Маттео Дзуппі приїхав до російської столиці у вівторок увечері, 27 червня. Він зупинився в апостольській нунціатурі.

У середу, 28 червня, у нього запланована зустріч із главою Конференції католицьких єпископів Росії архієпископом Павлом Пецці. Наступного дня він також планує брати участь у богослужінні у Кафедральному соборі у Москві.

Уточнюється, що це другий етап його місії. Його поїздка триватиме до 29 червня. Програму візиту не було оголошено офіційно заздалегідь.

«Основною метою візиту буде „заохочення жестів людяності, які зможуть сприяти пошуку вирішення в актуальній трагічній ситуації та шляхів для досягнення справедливого миру“, – йдеться у повідомленні.

Католицька архієпархія з посиланням на джерело зазначає, що не виключено його зустріч із патріархом Кирилом під час поточного візиту. Крім того, Маттео Дзуппі, напевно, може зустрітися з представником адміністрації президента. З російським президентом Володимиром Путіним зустріч не запланована.

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  • 28.06.2023 12:36
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