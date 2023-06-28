До Москви прилетів посланець Папи Римського по Україні

Папський посланник із врегулювання українського конфлікту, голова Конференції італійських єпископів, кардинал Маттео Дзуппі прибув до Москви.

Про це повідомляє католицька архієпархія Божої Матері у Москві.

Зазначається, що Маттео Дзуппі приїхав до російської столиці у вівторок увечері, 27 червня. Він зупинився в апостольській нунціатурі.

У середу, 28 червня, у нього запланована зустріч із главою Конференції католицьких єпископів Росії архієпископом Павлом Пецці. Наступного дня він також планує брати участь у богослужінні у Кафедральному соборі у Москві.

Уточнюється, що це другий етап його місії. Його поїздка триватиме до 29 червня. Програму візиту не було оголошено офіційно заздалегідь.

«Основною метою візиту буде „заохочення жестів людяності, які зможуть сприяти пошуку вирішення в актуальній трагічній ситуації та шляхів для досягнення справедливого миру“, – йдеться у повідомленні.

Католицька архієпархія з посиланням на джерело зазначає, що не виключено його зустріч із патріархом Кирилом під час поточного візиту. Крім того, Маттео Дзуппі, напевно, може зустрітися з представником адміністрації президента. З російським президентом Володимиром Путіним зустріч не запланована.