У США різко зросла підтримка надання Україні зброї після бунту Пригожина

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У США різко зросла підтримка надання Україні зброї після бунту Пригожина
Переважна більшість американців підтримує надання зброї Україні для захисту від Росії та вважає, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США бажання захищати інтереси Сполучених штатів та їхніх союзників.

Про це повідомило Reuters із посиланням на результати опитування Reuters/Ipsos.

Дводенне опитування, яке завершилося у вівторок, виявило різке зростання підтримки озброєння України: 65% респондентів схвалюють постачання порівняно з 46% у травневому опитуванні.

Згідно з останнім опитуванням, 81% демократів, 56% республіканців та 57% незалежних виступають за постачання американської зброї в Україну.

Опитування було проведено лише за кілька днів після того, як Євген Пригожин, голова приватної компанії найманців «Вагнер», підняв невдалий заколот у Росії.

Отримані дані, мабуть, забезпечують більш жорстку підтримку політиці президента США Джо Байдена, яка полягає в тому, щоб робити все можливе, щоб допомогти Україні повернути територію, яку Росія захопила під час нападу в 2014 році і повномасштабного вторгнення 16 місяців тому.

«Це безперечно підкріплює рішення Байдена йти ва-банк», – сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, який нині працює в Американському інституті миру.

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  • 29.06.2023 07:37
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