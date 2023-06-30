Росіяни вночі атакували Україну ракетами та безпілотниками

Вночі 30 червня росіяни атакували Запоріжжя, а аткож Херсонську і Миколаївську області безпілотниками і балістичними ракетами.

Про це повідомили Повітряні сили.

О 01:16 вони розмістили заклик до мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях через атаку ворожих «Шахедів».

Пізніше Повітряні сили повідомили, що росіяни атакують Херсонську і Миколаївську області ударними БпЛА.

Згодом стало відомо про атаку Запоріжжя балістичними ракетами.

О 02:24 було оголошено відбій повітряної тривоги і оголошених раніше загроз.