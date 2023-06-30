Росіяни вночі атакували Україну ракетами та безпілотниками

Україна
30.06.2023 06:50
Вночі 30 червня росіяни атакували Запоріжжя, а аткож Херсонську і Миколаївську області безпілотниками і балістичними ракетами.
Про це повідомили Повітряні сили.
О 01:16 вони розмістили заклик до мешканців Запоріжжя залишатися в укриттях через атаку ворожих «Шахедів».
Пізніше Повітряні сили повідомили, що росіяни атакують Херсонську і Миколаївську області ударними БпЛА.
Згодом стало відомо про атаку Запоріжжя балістичними ракетами.
О 02:24 було оголошено відбій повітряної тривоги і оголошених раніше загроз.
Киев
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