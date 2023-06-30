В Москві шукають заміну гауляйтерів Балицького і Сальдо: чим незадоволені

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В Москві шукають заміну гауляйтерів Балицького і Сальдо: чим незадоволені
В Москві незадоволені роботою гауляйтерів окупованих частин Запорізької та Херсонської областей Балицького і Сальдо, й шукають їм заміну.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Попри террор окупантів щодо примусової паспортизації, в Кремлі її темпами вкрай незадоволені. Через невиконання плану росіяни були вимушені відтермінувати введення нових правил ринку праці, згідно з якими українці без паспорта РФ вважатимуться мігрантами й матимуть отримувати дозвіл на роботу.

Крім того, окупанти провели закрите соціологічне дослідження аби дізнатись реальний рівень їхньої підтримки на півдні України, він виявився катастрофічно низьким.

Так, лише близько 5% жителів Херсонської та Запорізької областей висловили проросійські погляди, проте близько 35% зазначили виключно проукраїнську позицію. При цьому 60% взагалы відмовились відповідати, що не дивно, враховуючи репресивні методи окупантів.

Все це дуже бісить Москву. За російською традицією, винними призначили своїх гауляйтерів Балицького и Сальдо, і вже обговорюють нові кандидатури замість цих персонажів. Скоріш за все, це будуть якісь чиновники з РФ.

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  • 30.06.2023 13:07
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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