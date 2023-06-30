Незабаром може бути “жест доброї волі” від окупантів – ОК “Південь”

ЗСУ продовжують тиск на окупантів на півдні України, тож не виключено, що російська окупаційна армія незабаром здійснить черговий "жест доброї волі".

Про це в ефірі телемарафону 30 червня сказала речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

Коментуючи річницю звільнення Зміїного, вона анонсувала новий «жест доброї волі». Так росіяни свого часу назвали свою ганебну втечу з острова.

«Кожен такий «жест доброї волі», який росіяни демонстрували вже неодноразово за час повномасштабного вторгнення, відбувався під потужним тиском Сил оборони. Зокрема, і на півдні. Потужний тиск ми продовжуємо, тож варто очікувати «жестів доброї волі». Якщо не дочекаємось, то доженемо», – сказала речниця.

При цьому щодо звільнення ЗАЕС Гуменюк жодних прогнозів дати не може.

«Цілком імовірно, що відведення військ може бути провокацією, тому ми ретельно стежимо і реагуємо адекватно», – сказала вона.