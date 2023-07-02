В районі Антонівського мосту тривають важкі бої

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В районі Антонівського мосту тривають важкі бої
В районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але військові просять дотримуватися інформаційної тиші.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

«Наразі триває потужна бойова робота, зокрема акцент — на контрбатарейній боротьбі. Особливості лінії фронту в нашій зоні відповідальності — вона пролягає річкою Дніпро. При цьому її русло дещо деформоване внаслідок тієї катастрофи, яку створили рашисти, підірвавши Каховську греблю», — зазначила Гуменюк.

Вона додала, що за минулу добу в районі Антонівського мосту українські захисники знищили 49 російських окупантів та 15 одиниць ворожої техніки. Окупанти посилили безпілотну розвідку.

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  • 02.07.2023 11:01
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