Путін може підірвати Запорізьку АЕС, – Times

Російський президент Володимир Путін цілком може розпорядитися підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб зміцнити свої позиції, які похитнулися.

Таку думку висловила Times у редакційній колонці. Видання вважає, що Путіну як авторитарному правителю важливо зберігати обличчя в очах своїх прихильників.

Однак перебіг війни, розв’язання якої саме по собі вже було «величезною стратегічною помилкою», і недавня спроба заколоту, на думку газети, можуть підштовхнути Путіна до якихось радикальних кроків.

Жодних реальних успіхів на фронтах путінська армія вже давно пред’явити публіці не може, що б’є по іміджу удачливого та рішучого лідера, а події 24 червня, на думку Times, додатково продемонстрували хиткість позицій Путіна: російська армія майже не чинила опору «вагнерівцям» Пригожина, а люди у Ростові, на думку Times, «з ентузіазмом вітали найманців».

«Це небезпечний момент для путінського режиму та, отже, момент підвищеної небезпеки для регіону. Щоб повернути прихильність політичної удачі, пан Путін може піддатися спокусі ескалювати війну в надії на швидкі перемоги», — сказано в публікації.

«Його армія вже підірвала греблю гідроелектростанції в Каховці (хоча Росія це невигадливо заперечує). Цілком можливо, що вони мають і план удару по Запорізькій атомній електростанції», — продовжує газета.

Про загрозу диверсії росіян на окупованій ними ЗАЕС давно говорить українська влада. Росія ці підозри відкидає.

Times зазначає, що на користь цих підозр говорить і поступове виведення військових і персоналу зі станції, повідомлення про яке з’являлося в останні дні.

На думку Times, країни НАТО мають рішуче попередити Москву, що не залишать без відповіді диверсію на АЕС із потенційно катастрофічними наслідками. Якою може бути ця відповідь, газета припустити не намагається.