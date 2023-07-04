Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО

Президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена негайно офіційно запросити Україну до НАТО — хай навіть фактичний вступ не відбудеться, доки триває війна.

Свій заклик глава держави озвучив в інтерв’ю CNN.

«Він за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз [необхідне офіційне запрошення до альянсу], це дуже важливо», — цитує сайт CNN інтерв’ю Зеленського, повна версія якого вийде в ефір увечері в середу.

На думку Зеленського, саме лідер США — та людина, яка може і має ухвалити таке рішення.

Зеленський наголосив на розумінні того, що в реальності Україна не зможе вступити в альянс, поки йде війна — але запрошення буде «дуже важливим сигналом».

11–12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО, на якому країни альянсу обговорять, у якій формі вони можуть у майбутньому гарантувати безпеку України. Офіційного запрошення Україна, судячи із заяв провідних політиків, поки що не отримає.