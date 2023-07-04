Пригожину повернули 10 млрд рублів, знайдених під час обшуку

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Пригожину повернули 10 млрд рублів, знайдених під час обшуку
Власнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину повернули 10 млрд рублів, знайдених під час обшуку в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомило пітерське видання «Фонтанка».

Забирати гроші приїхав водій Пригожина із офіційною довіреністю. Хоча, зазначає видання, ще 2 липня слідство не планувало повертати Пригожину знайдені під час обшуків гроші.

Під час заколоту Пригожина 24 червня «Фонтанка» публікувала фотографії зі злитками золота, пачками грошей та фальшивими паспортами Євгена Пригожина на інші імена, які силовики знайшли під час обшуку у готелі «Трезіні» у Санкт-Петербурзі, який вважається офісом ПВК «Вагнера».

Пригожин підтверджував, що знайдені гроші належать ПВК. За його словами, вони були призначені для виплати заробітної плати, «так званої компенсації „вантаж-200“ та інших питань».

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  • 04.07.2023 14:23
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