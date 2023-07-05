Игровой ноутбук и прочие гаджеты современного пользователя

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Игровой ноутбук и прочие гаджеты современного пользователя
За последнее время сфера гейминга достигла небывалых высот, ведь появилось большое количество интересных проектов, каждый из которых требует больших ресурсов.

За последнее время сфера гейминга достигла небывалых высот, ведь появилось большое количество интересных проектов, каждый из которых требует больших ресурсов. Поэтому покупка соответствующего компьютера не должна быть новинкой для пользователей. Чтобы игра приносила удовольствие и дарила положительные эмоции, нужны соответствующие ресурсы.

Большой набор возможностей для реализации своих мечтаний предлагает интернет-магазин «Stylus». Тут есть возможность выбрать игровой ноутбук в любом исполнении, учитывая диагональ, объем оперативной и внутренней памяти, а также характеристики видеокарты и прочие данные. Помощь в этом деле предоставят консультанты магазина, учитывая запросы каждого покупателя.

Параметры современного ноутбука

Поиск идеального устройства сопровождается анализом следующих характеристик:

  1. Дисплей. Используются матрицы IPS и TN + film. Размер экрана от 15 дюймов, хотя чаще всего рекомендуется выбирать как минимум 17 дюймов. Минимальное разрешение 1920*1080 пикселей;
  2. Процессор. Оптимальным решением будет Intel Core i5, i7, i9 либо аналог AMD, где будет как минимум 4 ядра с тактовой частотой от 3 Ггц;
  3. Оперативная память. У игровых ноутбуков не должно быть оперативной памяти 2-4 Гб, как у iphone 13 mini, поэтому стоит выбрать устройства, где есть как минимум 16 Гб. Это будет гарантировать отличную производительность;
  4. Жесткий диск. Связка SSD и HDD будет идеальной для игрового ноутбука. SSD идеально подойдет для операционной системы, а второй стандарт для игр и прочих файлов;
  5. Аккумулятор. Доступная емкость батареи от 1800 до 5500 мАч. Желательно, чтобы ноутбук проработал под нагрузкой как минимум 3-4 часа.

Порты, внешний вид и прочие характеристики определяются в индивидуальном порядке.

Преимущества геймерского ноутбука

Это отличный девайс как для коллекции, так и для ежедневного использования на износ. Если apple watch 8 покупается на каждый день, то игровой ноутбук тем более. Он мобильный и практичный, а в некоторых ситуациях поможет решать рабочие вопросы. В сравнении с полноценными персональными компьютерами лэптопы можно считать доступными по цене.

Внешним видом устройств можно удивить многих пользователей. Производители применяют необычные стандарты, а иногда наблюдается агрессивное внешнее исполнение. Таким моделям присуща яркость и броскость, что и отличает их от обычных ноутбуков кроме производительности.

Источник: Власти.нет

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  • 05.07.2023 09:54

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