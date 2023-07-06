Російська ракета у Львові влучила в багатоповерхівку: є загиблі і поранені

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Російська ракета у Львові влучила в багатоповерхівку: є загиблі і поранені
Внаслідок ворожої ракетної атаки у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також, за попередніми даними, через влучання ракети в багатоповерхівку є загиблі та поранені.

За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені.

Мер міста Андрій Садовий повідомив про трьох загиблих та чотирьох поранених і додав, що кількість збільшується.

Також міський голова уточнив, що пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин. На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення.

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  • 06.07.2023 06:49
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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