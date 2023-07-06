Російська ракета у Львові влучила в багатоповерхівку: є загиблі і поранені

Україна
06.07.2023 06:49
Внаслідок ворожої ракетної атаки у Львові пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також, за попередніми даними, через влучання ракети в багатоповерхівку є загиблі та поранені.
За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені.
Мер міста Андрій Садовий повідомив про трьох загиблих та чотирьох поранених і додав, що кількість збільшується.
Також міський голова уточнив, що пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин. На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення.
Киев
Коментарі до цієї новини: