У районі Кліщіївки під Бахмутом точаться потужні бої

На Бахмутському напрямі українські військові продовжують утримувати ініціативу, а в районі Кліщіївки точаться активні бойові дії.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі національного телемарафону.

«Там точаться потужні бої, деталі ми поки що не можемо розкривати. Але, судячи з того, як у ворожих пабликах у телеграмі йде нагнітання паніки, думаю, що для них буде дуже символічною назва Кліщіївка», — сказав він.

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін раніше заявив, що весь населений пункт, як і раніше, перебуває під контролем російських сил.

У середу речник Генштабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомляв про успіхи в наступі в районі Кліщіївки, а російський «військор» Олександр Сладков стверджував, що російські війська нібито відступили із села (цю інформацію ніхто не підтвердив).

Кліщіївка розташована на південь від Бахмуту. У разі її звільнення та заняття панівних висот ЗСУ отримують вогневий контроль над південною частиною міста.

Крім того, взяття Кліщіївки відкриває шлях до подальшого просування українських частин у східному напрямку — до села Опитне та важливої траси Бахмут — Горлівка, якою йде постачання російського угруповання у самому місті.