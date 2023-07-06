Лукашенко заявив про готовність Європи до переговорів щодо України та поскаржився на Зеленського

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Лукашенко заявив про готовність Європи до переговорів щодо України та поскаржився на Зеленського
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що європейські країни нібито готові до мирних переговорів щодо війни в Україні, але президент України Володимир Зеленський цього не хоче.

Про це повідомило Белта.

«Я намагаюся пояснити, назвати причини, чому зараз треба на переговори. Позиція Заходу така: Європа готова до того, щоб вести зараз переговори, європейські країни, зокрема Франція. І, можливо, насамперед Франція. Це війна у нашому домі. Тому треба вести переговори поки це можливо», – сказав Лукашенко.

За його словами, президент України має намір добиватися визволення українських територій військовим шляхом.

«Зеленський займає крайню позицію – воювати, доки не звільнимо території, якщо навіть до останнього українця. США посідають проміжну позицію. Вони будуть готові до переговорів після контрнаступу», – заявив самопроголошений.

Він ще раз повторив, що треба йти на переговори, особливо якщо український наступ закінчиться невдачею.

“Тоді треба йти на переговори. І Європа із цим погодилася. Все сфокусовано на контрнаступі», – сказав Лукашенко.

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  • 06.07.2023 13:46
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