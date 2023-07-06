Лукашенко заявив про готовність Європи до переговорів щодо України та поскаржився на Зеленського

Лукашенко заявив про готовність Європи до переговорів щодо України та поскаржився на ЗеленськогоЧитати цю новину російською мовою
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що європейські країни нібито готові до мирних переговорів щодо війни в Україні, але президент України Володимир Зеленський цього не хоче.
Про це повідомило Белта.
«Я намагаюся пояснити, назвати причини, чому зараз треба на переговори. Позиція Заходу така: Європа готова до того, щоб вести зараз переговори, європейські країни, зокрема Франція. І, можливо, насамперед Франція. Це війна у нашому домі. Тому треба вести переговори поки це можливо», – сказав Лукашенко.
За його словами, президент України має намір добиватися визволення українських територій військовим шляхом.
«Зеленський займає крайню позицію – воювати, доки не звільнимо території, якщо навіть до останнього українця. США посідають проміжну позицію. Вони будуть готові до переговорів після контрнаступу», – заявив самопроголошений.
Він ще раз повторив, що треба йти на переговори, особливо якщо український наступ закінчиться невдачею.
“Тоді треба йти на переговори. І Європа із цим погодилася. Все сфокусовано на контрнаступі», – сказав Лукашенко.
- 0
- 06.07.2023 13:46
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: