Україна заслуговує на членство в НАТО,- Ердоган

Читати цю новину російською мовою
Україна заслуговує на членство в НАТО,- Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

Офіс президента України вів трансляцію цього заходу.

«Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу у вашій присутності ще раз наголосити на одному моменті: від настання справедливого миру ніхто не програє», – сказав Ердоган.

Він також додав, що Туреччина допомагатиме Україні «стати на ноги».

«Наші будівельні компанії, які є лідерами цього ринку в Україні, допоможуть нашим українським друзям у відбудові країни», – наголосив турецький президент.

  • 0
  • 08.07.2023 06:56
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
06:56
Україна заслуговує на членство в НАТО,- Ердоган
Світ
10:46
ТОП-5 моделей Форд для пригона из США
Україна
07:02
Вночі Україну атакували «шахеди»
Світ
19:37
Дев’ять дронів атакували нафтосховище під Бєлгородом: у небі стовп диму
Україна
17:01
Протидія корупції, адвокація та громадський контроль захисту бізнесу
13:46
Лукашенко заявив про готовність Європи до переговорів щодо України та поскаржився на Зеленського
Україна
10:54
У районі Кліщіївки під Бахмутом точаться потужні бої
Україна
06:49
Російська ракета у Львові влучила в багатоповерхівку: є загиблі і поранені
Україна
18:23
У Києві у Шевченківському суді пролунали вибухи: подробиці
Україна
13:47
ЗСУ успішно наступають на південь від Бахмута в районі Кліщіївки
Світ
09:54
Игровой ноутбук и прочие гаджеты современного пользователя
Світ
08:29
Сі Цзіньпін застеріг Путіна від ядерної атаки в Україні
Світ
06:19
Росія формує нову загальновійськову армію перед самітом НАТО
Україна
18:47
Загроза підриву Запорізької АЕС складає 50/50, – Подоляк
Світ
15:48
Как ухаживать за детской посудой
Світ
14:23
Пригожину повернули 10 млрд рублів, знайдених під час обшуку
Україна
12:07
Син афериста насолоджується життям за кордоном
Світ
06:29
У Москві пролунали вибухи: кажуть про атаку безпілотників
Світ
06:18
Зеленський закликав Байдена негайно запросити Україну до НАТО
Світ
13:41
Как получить в Слотор бонус за регистрацию и обзор онлайн казино
Світ
13:39
Особенности азартного клуба Плей фортуна
Світ
12:47
ФСБ відзвітувала про запобігання замаху на гауляйтера Криму Аксьонова
Україна
06:38
Путін може підірвати Запорізьку АЕС, – Times
Світ
17:16
На Кубані пролунав вибух біля військового аеродрому
Україна
11:01
В районі Антонівського мосту тривають важкі бої

Головне

Україна
07:02
Вночі Україну атакували «шахеди»
Україна
10:54
У районі Кліщіївки під Бахмутом точаться потужні бої
Україна
18:23
У Києві у Шевченківському суді пролунали вибухи: подробиці
Світ
08:29
Сі Цзіньпін застеріг Путіна від ядерної атаки в Україні
Світ
07:51
Директор ЦРУ таємно відвідав Україну: обговорював план мирних переговорів до кінця року
Світ
19:59
Заколот Пригожина підштовхнув США до можливої передачі Україні ракет ATACMS
Світ
18:08
Показали майстер-клас: Пригожин вийшов на зв’язок та розкрив подробиці маршу на Москву.
Україна
19:14
Росія завершила замінування ЗАЕС, – Буданов
Світ
12:39
Відставка Шойгу: російські ЗМІ називають нових кандидатів на пост міністра
Світ
08:49
Хочемо отримати Герасимова та Шойгу: бойовики “Вагнера” захопила владу в Ростові та рушили на Москву
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Україна заслуговує на членство в НАТО,- Ердоган
Світ
08.07.2023 06:56
ТОР
ТОП-5 моделей Форд для пригона из США
Світ
07.07.2023 10:46
ТОР
Вночі Україну атакували «шахеди»
Україна
07.07.2023 07:02

Популярне

ТОР
Дев’ять дронів атакували нафтосховище під Бєлгородом: у небі стовп диму
06.07.2023 19:37
ТОР
Лукашенко заявив про готовність Європи до переговорів щодо України та поскаржився на Зеленського
06.07.2023 13:46
ТОР
ТОП-5 моделей Форд для пригона из США
07.07.2023 10:46

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг