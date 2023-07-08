Україна заслуговує на членство в НАТО,- Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган під час спільного брифінгу з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна заслуговує бути членом НАТО.

Офіс президента України вів трансляцію цього заходу.

«Україна заслуговує на членство в НАТО. І я хочу у вашій присутності ще раз наголосити на одному моменті: від настання справедливого миру ніхто не програє», – сказав Ердоган.

Він також додав, що Туреччина допомагатиме Україні «стати на ноги».

«Наші будівельні компанії, які є лідерами цього ринку в Україні, допоможуть нашим українським друзям у відбудові країни», – наголосив турецький президент.