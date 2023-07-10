Захід гарячково обговорює гарантії безпеки України перед самітом НАТО

Невелика група західних країн веде "гарячкові переговори в останню хвилину" перед самітом НАТО у Вільнюсі щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомило Politico з посиланням на чотирьох офіційних осіб, знайомих із перебігом переговорів.

Протягом останніх кількох тижнів США, Британія, Франція та Німеччина обговорювали це питання з Києвом, а також зверталися до інших союзників з НАТО, ЄС та «Великої сімки».

Ідея полягає в тому, щоб створити парасольку для всіх країн, готових надати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі щодо конкретних країн відрізнятимуться. Ці зусилля є частиною ширших переговорів між кількома групами країн щодо довгострокової підтримки Києва.

За словами офіційних осіб у Берліні, Парижі, Лондоні та Брюсселі, які говорили на умовах анонімності, західні країни хочуть представити свій план у рамках саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня.

Високопоставлений дипломат НАТО повідомив журналістам, що наразі тривають «гарячкові переговори» про те, як має виглядати цей план.

Інший дипломат НАТО сказав, що фінальні деталі узгоджуватимуться «в останню хвилину» у Лондоні, де в понеділок відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака.

«По суті, це гарантії для України, що ми протягом дуже довгого часу оснащуватимемо їх збройні сили, фінансуватимемо, консультуватимемо та навчатимемо їх, щоб у них були сили для стримування будь-якої агресії в майбутньому», – сказав дипломат.