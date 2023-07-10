Де був Пригожин 29 червня: Кремль озвучив дві взаємовиключні версії

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков з різницею в кілька днів озвучив дві версії, що суперечать одна одній, щодо знаходження засновника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Французьке видання Liberation повідомило, що за кілька днів після завершення заколоту Євгена Пригожина його та командирів ПВК Вагнера у Кремлі прийняв президент Росії Володимир Путін.

10 липня цю інформацію підтвердив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков: за його словами, зустріч відбулася 29 червня, тривала майже три години, на ній були присутні 35 людей.

«Президент дав оцінку діям компанії на фронті в ході СВО, а також дав свою оцінку подіям 24 червня», – сказав Пєсков.

При цьому безпосередньо 29 червня Пєскова також питали про місцезнаходження Пригожина — але тоді він запевняв, що у Кремлі не знають, де знаходиться засновник ПВК “Вагнер”.