Що таке «стейблкоїн»: дані для початківців

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Що таке «стейблкоїн»: дані для початківців
У кожній країні використовується власна валюта. Наприклад, у Японії – єна, в Сполучених Штатах – долар, а в нашій країні – гривня.

У кожній країні використовується власна валюта. Наприклад, у Японії – єна, в Сполучених Штатах – долар, а в нашій країні – гривня. Водночас жодна з цих валют не може використовуватися у світі цифрових коштів. Саме тому в цифровому світі створено спеціальні аналоги фіатних коштів, які називаються стейблкоїнами.

Якщо нинішній курс ефіру залежить від попиту та пропозиції монети на криптовалютних біржах, то стейблкоїни коштують рівно стільки, скільки їх фіатний аналог. Тобто одна єна, один долар, одна гривня.

Детальніше про деякі особливості

Простіше кажучи, стейблкоїн – це цифрова монета, що забезпечується певним матеріальним активом чи фіатними коштами. В залежності від своєї назви, така монета коштує як:

  • долар;

  • гривня;

  • японська єна;

  • унція золота;

  • грам срібла тощо.

Найпопулярнішою криптовалютою цього типу сьогодні вважають тезер, або USDT. Незалежно від обставин, вартість такої монети завжди складає рівно один американський долар. Цей стейблкоїн забезпечується резервом у доларах, що зберігаються в банках.

Неймовірна популярність і в іншого стейблкоїна PAXG. Його ще називають золотим токеном, адже він забезпечується унцією однойменного дорогоцінного металу.

Tether – третій за популярністю криптовалютний актив у світі. Його загальна капіталізація дорівнює 78 мільярдам доларів. Тобто саме ця сума лежить на рахунках у банку.

Якщо користувачі поповнюють рахунок, то випускаються нові монети. Якщо ж власники токенів перетворюють їх на фіатні кошти, то монети спалюються.

Не в останню чергу популярність тезера пов’язана з його низькою волатильністю. Монета має досить стабільний курс та може використовуватися для оплати товарів та послуг на рівні зі звичайними грошима.

Причини популярності стейблкоїнів

Як тільки почали використовуватися технології блокчейну, стало зрозуміло, що незабаром виникне така крипта, яка буде підтримуватися коштом звичайних грошей. Так і сталося.

При торгівлі на криптовалютній біржі стало зрозуміло, що використовувати звичайні гроші для поповнення рахунку не досить зручно, адже потрібно робити це кілька разів на день. Зберігання в інших видах крипти невигідне через їх високу волатильність. Зрозуміти, про що йде мова, краще за все допоможе простий приклад:

  • власник придбав не стейблкоїни, а ефір чи тезер;

  • врахувавши перспективи зростання, користувач отримав прибуток;

  • отриманий прибуток залишився на біржі, бо власник не захотів виводити його з якоїсь причини;

  • курс вибраної криптовалюти просів, а власник втратив прибуток.

В найгіршому випадку (при сильному раптовому просіданні курсу крипти) можна не просто залишитися без прибутків, але й відкотитися в мінус. Саме від таких неприємностей застрахують стейблкоїни. Вони менш волатильні, але їх так само можна зберігати на біржі, не виводячи. Тому одразу після вигідної угоди рекомендується перевести прибуток в тезери. Простіше кажучи, переведення волатильних криптовалют в тезери – можливість зафіксувати власні прибутки для захисту від збиткових угод.

Источник: Власти.нет

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  • 10.07.2023 11:12

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