Зеленський та Байден проведуть переговори у Вільнюсі

Зеленський та Байден проведуть переговори у ВільнюсіЧитати цю новину російською мовою
Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден проведуть двосторонню зустріч у рамках саміту НАТО у Вільнюсі.
Про це повідомила низка впливових закордонних видань з посиланням на американських чиновників.
У Вільнюсі у Байдена також запланована зустріч віч-на-віч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.
За останні кілька місяців Байден та Зеленський провели кілька зустрічей, нагадує CNN. Перший після початку війни закордонний візит український президент здійснив до Вашингтона у грудні минулого року.
Наприкінці лютого Байден зненацька приїхав до Києва, де оголосив про черговий пакет допомоги Україні. Остання особиста зустріч двох президентів відбулася у травні на саміті «Великої сімки» у Хіросімі.
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- 11.07.2023 07:27
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