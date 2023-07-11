Зеленський та Байден проведуть переговори у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден проведуть двосторонню зустріч у рамках саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомила низка впливових закордонних видань з посиланням на американських чиновників.

У Вільнюсі у Байдена також запланована зустріч віч-на-віч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

За останні кілька місяців Байден та Зеленський провели кілька зустрічей, нагадує CNN. Перший після початку війни закордонний візит український президент здійснив до Вашингтона у грудні минулого року.

Наприкінці лютого Байден зненацька приїхав до Києва, де оголосив про черговий пакет допомоги Україні. Остання особиста зустріч двох президентів відбулася у травні на саміті «Великої сімки» у Хіросімі.