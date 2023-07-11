Україну не запросять до переговорів про членство в НАТО, але приберуть ПДЧ

Союзники Організації Північноатлантичного договору не запрошують Україну до переговорів про членство, але пообіцяли це зробити, коли вони з цим погодяться і коли дозволять умови.

Про такий зміст підсумкового комюніке засідання глав держав та урядів країн Організації Північноатлантичного договору, що буде схвалено, агентству Інтерфакс-Україна повідомили кілька поінформованих джерел.

Вони стверджують, що формулювання звучатиме так: «Ми надішлемо запрошення, коли союзники погодяться і будуть виконані умови».

Джерела також кажуть, що союзники погодилися з тим, щоб виключити План дій щодо членства з умов для України. Це формулювання може бути записано так: «Шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства».

Водночас джерела не виключають, що текст може бути змінено.