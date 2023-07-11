На саміті НАТО створено коаліцію для навчання українських пілотів F-16

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На саміті НАТО створено коаліцію для навчання українських пілотів F-16
На саміті у Вільнюсі міністр оборони України Олексій Резніков підписав з 11 колегами меморандум про створення коаліції з підготовки пілотів винищувачів F-16.

Про підписання повідомив сам Резніков у Twitter.

В коаліцію увійшли Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Країни навчатимуть не тільки українських пілотів, а й технічний персонал. До програми навчання можуть долучити і інші типи винищувачів, окрім F-16. Також коаліція готова розглядати надання літаків Україні.

Як передає «Радіо Свобода», за словами в. о. міністра оборони Данії Трольса Пульсена, коаліція почне підготовку українських пілотів наприкінці літа.

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  • 11.07.2023 18:39
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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