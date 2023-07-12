Результати саміту НАТО для України хороші, але не ідеальні, – Зеленський

Результати саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі, хороші, але якби було запрошення, вони були б ідеальними.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у середу у Вільнюсі.

Напередодні лідери країни НАТО на саміті у Вільнюсі оголосили, що Україна в майбутньому стане членом альянсу і при цьому їй не доведеться виконувати багаторічний «план дій» кандидата, але не назвали термінів і не запросили Україну офіційно, як сподівався Зеленський.

«Ніхто не хоче світової війни і це ми теж можемо зрозуміти […] ми цивілізовані люди, ясно, що не можемо стати членом НАТО, поки йде війна», — визнав Зеленський.

Президент України додав, що в середу очікує на ще один важливий результат саміту в литовській столиці.

“Сьогодні є ще один важливий сигнал. Якщо сьогодні G7 погодить декларацію про гарантії безпеки, то там буде сказано, що гарантії збережуться, поки ми на шляху до НАТО […] Це буде важливим для нас кроком», – сказав Зеленський.